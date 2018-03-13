В Москве задержаны подозреваемые в незаконном сбыте табачной продукции на 3,5 млн рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве задержали двух подозреваемых в сбыте немаркированной табачной продукции общей стоимостью около 3,5 млн рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО Москвы выявили факты незаконного приобретения и хранения немаркированной табачной продукции", - сказал Титов, добавив, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны.

Установлено, что задержанные приобрели более 56 тыс. пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью около 3,5 млн рублей. "Как выяснилось, злоумышленники намеревались осуществить сбыт указанного товара посредством размещения информации на интернет-сайте. Они хранили табачные изделия в складских помещениях. В ходе проведенных обысков по адресам в Магистральном переулке и Магистральном тупике полицейские обнаружили и изъяли на складах табачные изделия, подлежащие маркировке акцизными марками", - отметил Титов.

Устанавливаются каналы поступления и производства немаркированной продукции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ" УК. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.