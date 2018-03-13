Одному из напавших на детей в пермской школе подростков продлили арест на два месяца

ПЕРМЬ, 13 марта. /ТАСС/. Одному из подростков, напавших на детей в пермской школе, продлили арест на два месяца. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Мотовилихинском районном суде Перми.

"Одному из подростков продлили арест на два месяца, по второму решение еще не вынесено", - пояснили в суде.

Нападение на школьников в Перми произошло 15 января. По версии следствия, десятиклассник и его знакомый, также несовершеннолетний, пришли в школу, вооружившись ножами, и, войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Как сообщила ранее представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, второй обвиняемый - бывший ученик этой же школы. Нападавшие также ранили друг друга, их госпитализировали. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, в том числе учительница и девять учащихся четвертого класса. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело, нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору. нападавших арестовали, выписали из больницы и перевели в СИЗО. Всех пострадавшие в настоящий момент также выписали из больниц, им оказали материальную помощь.