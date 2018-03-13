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Полицейские в Татарстане изъяли у члена УИК листовки с призывами не ходить на выборы

Происшествия
13 марта, 10:45 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, марта. /ТАСС

В отношении члена УИК с правом решающего голоса от КПРФ возбудили дело

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КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Правоохранители Татарстана изъяли листовки с призывом не ходить на выборы президента РФ у члена одной из участковых избирательных комиссий (УИК) региона с правом решающего голоса. Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель министра МВД по Республике Татарстан Рафаиль Гильманов.

"Мы проводили мероприятие, ночью [была остановлена] подозрительная машина, досматриваем ее, там находятся листовки и стикеры, которые призывают не ходить на выборы и т. д. <…> А лицо, у которого мы изъяли эти листовки, <…> он распространял эти листовки. Сам он является членом УИК с правом решающего голоса от КПРФ", - сказал Гильманов.

По его словам, инцидент случился 7 марта. В отношении члена УИК возбудили дело по ст. 5.69 КоАП ("Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, в голосовании"). Санкции статьи предполагают наложение штрафа в размере 2-5 тыс. рублей. "Поскольку он является членом УИК с решающим голосом, поэтому привлечь его к административной ответственности мы можем только по согласованию с прокуратурой", - уточнил Гильманов.

Всего в Татарстане на 1 марта 2018 года, по данным ЦИК республики, 2 млн 933 тыс. 800 человек обладают активным избирательным правом.

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