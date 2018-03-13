Следователи проводят проверку после отравления детей в сауне в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Следователи в Оренбургской области проводят проверку из-за госпитализации в больницу детей с симптомами отравления после посещения сауны, сообщили во вторник в следственном управлении СК по региону.

Двух детей доставили в реанимационное отделение больницы в Бугуруслане из сауны, где они находились с родителями, с диагнозом "отравление парами дезинфицирующего средства".

"Во время нахождения в помещении сауны посетители жаловались на сильный запах хлора. По возвращении домой состояние здоровья детей ухудшилось", - уточнили в ведомстве.

Родители вызвали скорую помощь, в больнице после оказания медицинских реанимационных мероприятий 11-летнюю девочку и шестилетнего мальчика перевели в общую палату больницы, их состояние здоровья оценивают как средней тяжести. В сауне находился еще один ребенок, состояние его здоровья устанавливают, потому что он с родителями проживает в Самарской области.

Специалисты провели осмотр места происшествия, отобрали пробы воды из бассейна, назначили необходимые экспертные исследования.