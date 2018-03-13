Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже против России норвежца Фруде Берга

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже против РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил жалобу защиты без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения", - сказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил срок содержания Берга под стражей до 5 мая. Защита просила освободить его под залог в 10 млн рублей. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом судебном заседании в связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно".

Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы Берга, сообщил ТАСС о том, что его подзащитный был обманут предполагаемым сотрудником норвежских спецслужб, по просьбе которого он прибыл в Россию для передачи сообщения, противозаконность которого он не осознавал.

Бергу предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). По данным СМИ, он был задержан в Москве в ходе спецоперации ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения. Следствие считает, что эти документы, касающиеся Военно-морского флота РФ, Бергу передавал арестованный в конце ноября прошлого года Лефортовским судом бывший участковый полиции Москвы Алексей Житнюк, обвиняющийся в государственной измене (ст. 275 УК РФ).