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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже против России норвежца Фруде Берга

Происшествия
13 марта, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания Берга под стражей до 5 мая

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже против РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил жалобу защиты без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения", - сказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил срок содержания Берга под стражей до 5 мая. Защита просила освободить его под залог в 10 млн рублей. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом судебном заседании в связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно".

Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы Берга, сообщил ТАСС о том, что его подзащитный был обманут предполагаемым сотрудником норвежских спецслужб, по просьбе которого он прибыл в Россию для передачи сообщения, противозаконность которого он не осознавал.

Бергу предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). По данным СМИ, он был задержан в Москве в ходе спецоперации ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения. Следствие считает, что эти документы, касающиеся Военно-морского флота РФ, Бергу передавал арестованный в конце ноября прошлого года Лефортовским судом бывший участковый полиции Москвы Алексей Житнюк, обвиняющийся в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

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