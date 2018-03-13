В Москве задержаны подозреваемые в вымогательстве 6 млн рублей у журналиста

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемых в разбое и вымогательстве. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, одним из пострадавших оказался журналист из Дагестана, у которого вымогатели требовали 6 млн рублей.

"Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ФСБ во взаимодействии и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в разбойном нападении и вымогательстве денежных средств в особо крупном размере. Ранее злоумышленники, угрожая физической расправой руководителю одного из дагестанских СМИ и его родственникам, вымогали денежные средства в размере 6 млн рублей. Затем с целью устрашения и доказательства серьезности своих намерений фигуранты совершили разбойное нападение на потерпевшего", - сказала Волк.

По ее словам, двое подозреваемых задержаны и арестованы. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Волк также отметила, что ранее в Москве и Дагестане полицейские задержали семерых подозреваемых, среди которых предполагаемый заказчик и активные участники организованной группировки.

"Четырем задержанным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - иные меры пресечения. В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, а также пистолет с 8 патронами, который в результате проведенного исследования признан боевым огнестрельным оружием. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ", - заключила Волк.