Обвиняемые в поджоге машин у офиса адвоката Учителя просят суд об особом порядке дела

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Трое обвиняемых в поджогах машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя попросили Хамовнический суд Москвы рассмотреть их уголовное дело в особом порядке, что предполагает признание ими вины и проведение судебного процесса без изучения доказательств и допроса свидетелей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"В Хамовнический суд поступили материалы уголовного дела в отношении Калинина, Баянова и Манталуцы. Защита обвиняемых также попросила суд рассмотреть дело в особом порядке. Данное ходатайство будет рассмотрено в ходе предварительного слушания, дата которого пока не назначена", - сказала представитель суда.

По уголовному делу проходят брат лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуца. Следствие вменяет им ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества"), максимальное наказание по которой составляет пять лет колонии.

В ночь на 11 сентября прошлого года в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "За Матильду гореть". По факту поджога было возбуждено уголовное дело.

В свою очередь лидер "Христианского государства - Святая Русь" Александр Калинин обвиняется по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда", он арестован. Вину Калинин не признает и считает, что владельцы кинотеатров желанием показать фильм "Матильда" затронули чувства верующих. Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, следствие вменяет ему организацию принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ч. 2 ст. 179 УК РФ). Кроме того, в отношении лидера "Христианского государства" подразделением СК РФ по Москве возбуждено дело об экстремизме.