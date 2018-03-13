Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиняемые в поджоге машин у офиса адвоката Учителя просят суд об особом порядке дела

Происшествия
13 марта, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

По уголовному делу проходят брат лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Юрий Калинин, а также Александр Баянов и Денис Манталуца

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Трое обвиняемых в поджогах машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя попросили Хамовнический суд Москвы рассмотреть их уголовное дело в особом порядке, что предполагает признание ими вины и проведение судебного процесса без изучения доказательств и допроса свидетелей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

"В Хамовнический суд поступили материалы уголовного дела в отношении Калинина, Баянова и Манталуцы. Защита обвиняемых также попросила суд рассмотреть дело в особом порядке. Данное ходатайство будет рассмотрено в ходе предварительного слушания, дата которого пока не назначена", - сказала представитель суда.

По уголовному делу проходят брат лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуца. Следствие вменяет им ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества"), максимальное наказание по которой составляет пять лет колонии.

В ночь на 11 сентября прошлого года в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "За Матильду гореть". По факту поджога было возбуждено уголовное дело.

В свою очередь лидер "Христианского государства - Святая Русь" Александр Калинин обвиняется по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда", он арестован. Вину Калинин не признает и считает, что владельцы кинотеатров желанием показать фильм "Матильда" затронули чувства верующих. Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, следствие вменяет ему организацию принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ч. 2 ст. 179 УК РФ). Кроме того, в отношении лидера "Христианского государства" подразделением СК РФ по Москве возбуждено дело об экстремизме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Лавров: Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля
3
Биография Олега Табакова
4
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
5
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
6
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
7
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама