В Краснодаре завершили разбор завалов в пострадавшем от взрыва доме

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Работы по разбору завалов в доме, который пострадал при взрыве газа в Краснодаре, завершены, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

Разбор завалов планировалось завершить в воскресенье. На время обследования и восстановления поврежденной части здания отселили жильцов 40 из 80 квартир пятиэтажки, им предоставили места в гостинице.

"В настоящее время все аварийные конструкции в доме по улице Славянской, 75 демонтированы, сейчас идет уборка территории. Жители третьего подъезда дома, которых временно расселили в целях безопасности на период наиболее сложных работ, уже вернулись в свои квартиры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семье с двумя детьми, которая жила рядом с эпицентром взрыва, мэр поручил уделить особое внимание. Отец и дети все ещё находятся в больнице, квартиру семья покупала в ипотеку. "Семья выплачивает ипотечный кредит и сейчас находится в наиболее сложной ситуации. <...> Глава города поручил также оказать помощь семье в общении с банком, в котором взят кредит, подготовить необходимые обращения, оперативно содействовать в решении возникающих вопросов", - пояснили в мэрии.

Взрыв газа произошел в субботу в четвертом подъезде на пятом этаже. По последним данным, пострадали семь человек, два ребенка 9 и 12 лет попали в реанимацию, а хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил ожоги 90% тела.

В результате ЧП произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов, возгорания не последовало. После обследования пострадавшего подъезда было решено его восстановить.