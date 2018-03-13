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В Москве задержаны двое обвиняемых в изготовлении детской порнографии

Происшествия
13 марта, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Оба задержанных признали свою вину

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Двое обвиняемых в изготовлении детской порнографии задержаны в Москве, следствие будет ходатайствовать об их аресте. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, задержанные обвиняются по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") и ст. 242.2 УК РФ ("Фото- и видеосъемка несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору").

"В ходе допроса задержанные признали свою вину. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте", - сказала Иванова.

По версии следствия, обвиняемые с июля 2015 года по январь 2018 года неоднократно совершали в отношении несовершеннолетних 2003, 2004 и 2007 годов рождения насильственные действия сексуального характера. При этом мужчины производили видео- и фотосъемку совершаемых действий в целях изготовления порнографических материалов. Следователи устанавливают другие возможные эпизоды аналогичной преступной деятельности обвиняемых.

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