Арест второго подозреваемого в нападении на детей в пермской школе продлили на два месяца

ПЕРМЬ, 13 марта. /ТАСС/. Второму подозреваемому в нападении на детей в пермской школе продлили арест на два месяца. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Мотовилихинском районном суде Перми.

Ранее арест продлили еще одному подозреваемому в совершении преступления.

"Продлили срок содержания под стражей на два месяца, до 14 мая", - сказали в суде.

По словам старшего помощника прокурора Мотовилихинского района Перми Алексея Пономарева, один из подростков сейчас проходит психиатрическую экспертизу в Москве. По его словам, после этого начнется экспертиза второго подростка. Как отметил Пономарев, "поскольку они соучастники, они не могут проходить экспертизу одновременно".

Нападение на школьников в Перми произошло 15 января. По версии следствия, десятиклассник и его знакомый, также несовершеннолетний, пришли в школу, вооружившись ножами, и, войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Как сообщила ранее представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, второй обвиняемый - бывший ученик этой же школы. Нападавшие также ранили друг друга, их госпитализировали.

В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из них госпитализировали, в том числе учительницу и девять учащихся четвертого класса. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело, нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Нападавших арестовали,после выписки из больницы их перевели в СИЗО. Всех пострадавших в настоящий момент также выписали из больниц, им оказали материальную помощь.