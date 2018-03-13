Полиция исследует посылки с подозрительным веществом в парламенте Британии

ЛОНДОН, 13 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Полиция ведет расследование в британском парламенте в связи с возможным инцидентом с неизвестным веществом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе законодательного органа.

"Столичная полиция в настоящий момент ведет исследование подозрительных предметов, полученных по почте в северном крыле здания Норман-Шоу", - отметили в парламенте.

В Скотленд-Ярде корреспонденту ТАСС сообщили, что об инциденте было сообщено в 09:49 (12:49 мск), "пострадавших нет, расследование ведется".

Накануне в это же здание, в котором располагаются офисы парламентариев, были также доставлены два почтовых отправления, однако находившееся в них вещество было признано безвредным. "Полиция исследует содержимое этих писем для установления возможной связи", - добавили в пресс-службе.

Сегодняшний инцидент стал третьим за месяц. 13 февраля в британский парламент прислали конверт с неизвестным белым порошком. Он оказался безвредным, однако парламент был частично оцеплен, а к расследованию были подключены детективы из отдела по борьбе с терроризмом столичной полиции.