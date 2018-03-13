Суд в Москве изъял у фермера 63 особи редких животных

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал фермера на 15 тыс. рублей за содержание редких экзотических животных и изъял у него 63 особи, в том числе обезьян, игуан, крокодилов, лемуров, черепаху и пингвинов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Мировым судьей установлено, что на территории крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель Э. С. Хачатурян содержал зеленых игуан, хамелеона, обезьян колобусов, игрунков, гиббонов, черепаху звездчатую, крокодилов гавиаловых, птиц-носорогов, лемуров катта, пингвинов Гумбольдта - всего 63 особи. Документы, подтверждающие законность происхождения и владения указанными животными, у предпринимателя отсутствовали", - сказали в суде.

Данные животные подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Суд признал фермера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.35 КоАП РФ ("Хранение, содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, охраняемых международными договорами"). "Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей с конфискацией животных", - отметили в пресс-службе. Решение суда уже вступило в законную силу.