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В Пермском крае возбудили уголовное дело после схода с рельсов 15 вагонов грузового поезда

Происшествия
13 марта, 15:20 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 13, марта. /ТАСС

Нанесенный ущерб оценивают в 16 млн рублей

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ПЕРМЬ, 13 марта. /ТАСС/. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 15 вагонов грузового поезда в районе станции Чайковская Пермского края, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

По данным следственного управления на транспорте, 25 февраля на 1385-м км железной дороги Чепца - Пермь с рельсов сошли 15 груженых вагонов грузового поезда, шедшего на скорости 75 км/ч. В результате повредились 15 вагонов, четыре железобетонные опоры, пять стрелочных переводов и три участка станционных путей общей протяженностью 625 м.

"По факту схода с рельсов 15 груженых полувагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", - сообщили в ведомстве, пояснив, что ущерб, причиненный РЖД и другим организациям, составил более 16 млн рублей.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.

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