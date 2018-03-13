Источник: глава ГСУ СК по Москве вызван в суд для допроса по делу Максименко

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Руководитель ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов вызван в суд для допроса в качестве свидетеля по делу главы управления собственной безопасности СК РФ полковника Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки.

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"На имя Дрыманова была выписана повестка в суд для допроса в качестве свидетеля", - сказал источник, не уточнив дату допроса.

Дело высокопоставленных сотрудников СК

Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года, обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору").

Согласно материалам дела, высокопоставленные сотрудники СК, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в $500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова выделены в отдельные производства, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием.

Дрыманов в деле Максименко

Гособвинитель 23 января в Мосгорсуде зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что, кроме Максименко, Ламонова и Никандрова, в переговорах о решении вопроса о переквалификации дела Кочуйкова участвовал Дрыманов. В ходе дальнейших судебных заседаний гособвинитель пояснил, что в деле Максименко Дрыманов имеет статус свидетеля. Дрыманов фигурирует в обвинительном заключении по делу Максименко, так как Никандров и Ламонов дали на него показания.

В конце прошлого года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в сентябре 2017 года в отношении Дрыманова были проведены следственные мероприятия по делу высокопоставленных сотрудников СК. Сам начальник столичного ГСУ СК утверждал, что никакого статуса по этому делу у него нет.

В начале марта в Мосгорсуде прокурор рассказал о показаниях Никандрова в рамках сделки со следствием, частности, о том, что тот дал Дрыманову взятку в размере почти €10 тыс. "за содействие его назначению на должность и общее покровительство на службе". По словам прокурора, эти деньги лежали в латвийском банке, сам Дрыманов получил банковскую карту и смартфон, в котором был настроен вход в личный кабинет. Позднее материалы в отношении руководителя ГСУ СК по Москве были направлены следователями ФСБ главе СК Александру Бастрыкину.

Дрыманов прокомментировал показания Никандрова, связав их с его "моральной и физической усталостью", отметив, что после "нахождения под стражей полтора года по надуманному обвинению <...> у человека меняется психология".