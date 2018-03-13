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Директора Исетского центра ветеринарии обвинили в распространении АЧС в Тюменской области

Происшествия
13 марта, 15:32 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 13, марта. /ТАСС

В результате вируса погибли 17 тыс. свиней

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© Александра Мудрац/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Следственные органы обвиняют директора Исетского межрайонного центра ветеринарии в Тюменской области в распространении вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории региона в ноябре 2017 года вследствие халатности, сообщила ТАСС пресс-секретарь следственного управления СК РФ по области Анастасия Лепехина.

В ноябре 2017 года на предприятии "Комплекс" в селе Шорохово был обнаружен очаг АЧС. Для ликвидации последствий было уничтожено в общей сложности более 17 тыс. свиней. По факту нарушения ветеринарных правил, повлекших распространение заболевания и падеж свиней, было возбуждено уголовное дело. На возмещение ущерба из областного бюджета было направлено более 41 млн рублей.

"По версии следствия, директор центра ветеринарии, зная о падеже свиней на предприятии "Комплекс" в селе Шорохово, на основании объективно имеющихся эпизоотологических, клинических и патологоанатомических данных не обеспечил своевременное выявление признаков, характерных для африканской чумы свиней. По делу вынесено обвинительное заключение, материалы дела рассмотрят в Исетском районном суде", - сказала Лепехина.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, дело возбудили 6 февраля по материалам проверки, проведенной ведомством.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме оно убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в павших животных и в почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.

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