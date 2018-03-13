В Ленобласти восстановили водоснабжение 3 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Аварийная бригада ликвидировала неисправность водопровода, из-за которой без холодной воды остались около 3 тыс. человек в поселке Оредеж на юге Ленинградской области. Водоснабжение восстановили, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Водоканал Ленинградской области".

"Выполнен спай раструба <…> Холодное водоснабжение подключено", - сообщили в пресс-службе.

Дефект трубы обнаружили утром во вторник. На время ремонта в поселке отключили холодное водоснабжение. Всего жители Оредежа были без холодной воды более четырех часов.