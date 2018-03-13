СК начал проверку по факту хлопка газа в котельной в Подмосковье

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту хлопка газа в котельной в Орехово-Зуеве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Место происшествия осмотрено следователями. В ближайшее время будет опрошено руководство и второй оператор котельной. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Врадий.

Как сообщили в подмосковном главке СК, около 10:00 мск во вторник в котельной в центре Орехово-Зуева произошел хлопок газа внутри котла, в результате повреждена кирпичная оболочка котла, последующего возгорания не произошло.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, при хлопке газа пострадали два человека, они госпитализированы. По одной из версий, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.