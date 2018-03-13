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СК начал проверку по факту хлопка газа в котельной в Подмосковье

Происшествия
13 марта, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту хлопка газа в котельной в Орехово-Зуеве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Место происшествия осмотрено следователями. В ближайшее время будет опрошено руководство и второй оператор котельной. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Врадий.

Как сообщили в подмосковном главке СК, около 10:00 мск во вторник в котельной в центре Орехово-Зуева произошел хлопок газа внутри котла, в результате повреждена кирпичная оболочка котла, последующего возгорания не произошло.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, при хлопке газа пострадали два человека, они госпитализированы. По одной из версий, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.

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