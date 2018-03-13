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Астраханский бизнесмен получил условный срок за гибель трех детей в карьере

Происшествия
13 марта, 16:10 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 13, марта. /ТАСС

Он также выплатит семьям погибших по 1 млн рублей

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АСТРАХАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Икрянинский районный суд Астраханской области признал индивидуального предпринимателя виновным в гибели троих малолетних детей при обвале грунта в песчаном карьере и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, бизнесмен также выплатит семьям погибших по 1 млн рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

ЧП произошло в сентябре 2015 года. Трое детей в возрасте 12, 13 и 14 лет, играя, сделали подкоп на территории песчаного карьера, расположенного в селе Икряное Астраханской области. Во время игры произошел обвал породы, в результате подростков завалило грунтом, спасти детей не удалось.

"Предприниматель признан виновным по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с выплатой семьям погибших по 1 млн рублей", - сообщил Хегай.

По версии следствия, предприниматель при отсутствии соответствующей лицензии и вопреки требованиям законодательства о безопасности производил с марта по июль 2014 года работы по добыче грунта в селе Икряное. Незаконная деятельность бизнесмена стала причиной образования на месте разработки грунта вертикальных откосов высотой не менее 9 м, которые впоследствии и обвалились на игравших детей.

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