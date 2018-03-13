Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге арестовали на два месяца

Происшествия
13 марта, 16:50 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 13, марта. /ТАСС

Предполагаемых преступников задержали 9 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Оренбурга арестовал троих подозреваемых в убийстве предпринимателя и его малолетнего сына в Оренбурге, сообщили ТАСС в суде.

Смотрите также

Следователи задержали трех подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге

Вознаграждение в 1 млн рублей объявлено за помощь в поимке в убийц бизнесмена в Оренбурге

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве бизнесмена с сыном в Оренбурге

"Трое мужчин арестованы на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемых в убийстве жителей Абдулинского района Оренбургской области задержали 9 марта. Тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными ножевыми ранениями обнаружили 17 января во дворе жилого дома на Карагандинской улице Оренбурга в салоне автомобиля. Следователи устанавливают мотивы убийства и роль каждого из подозреваемых.

Расследование уголовного дела находилось на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область
Страны
Россия
Персоны
Бастрыкин, Александр Иванович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
3
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
4
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама