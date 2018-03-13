Подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге арестовали на два месяца

ОРЕНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Оренбурга арестовал троих подозреваемых в убийстве предпринимателя и его малолетнего сына в Оренбурге, сообщили ТАСС в суде.

"Трое мужчин арестованы на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемых в убийстве жителей Абдулинского района Оренбургской области задержали 9 марта. Тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными ножевыми ранениями обнаружили 17 января во дворе жилого дома на Карагандинской улице Оренбурга в салоне автомобиля. Следователи устанавливают мотивы убийства и роль каждого из подозреваемых.

Расследование уголовного дела находилось на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.