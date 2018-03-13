В ЦФО пресекли канал нелегальной миграции

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД и ФСБ пресекли в Центральном федеральном округе канал нелегальной миграции, более 60 человек проверяются на причастность к противоправной деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В рамках возбужденного следственной частью управления на транспорте МВД России по ЦФО уголовного дела по признакам преступления по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции") сотрудниками МВД России и ФСБ России установлены три лаборатории, где злоумышленниками изготавливались поддельные документы", - сообщила она.

В лабораториях изъяли оргтехнику, компьютерное оборудование, более 200 бланков регистраций по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медицинских справок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан, отметила представитель МВД.