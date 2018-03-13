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Погибший на Эльбрусе спортсмен оказался москвичом

Происшествия
13 марта, 17:49 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 13, марта. /ТАСС

20-летний сноубордист катался вне маркированных трасс

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НАЛЬЧИК, 13 марта. /ТАСС/. Личность погибшего на Эльбрусе сноубордиста установлена, это 20-летний житель Москвы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел 12 марта в ущелье Гара Баши на склоне Эльбруса (около 3,7 тыс. м над уровнем моря - прим. ТАСС) во время внетрассового катания. Спасатели МЧС обнаружили тело сноубордиста в тот же день, спустили в Терскол и передали правоохранительным структурам.

"Личность погибшего установлена, это житель Москвы 1998 года рождения. По предварительным данным, он погиб от травм, полученных в результате падения с высоты", - сказал представитель ведомства.

По факту гибели сноубордиста следователи проводят доследственную проверку.

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