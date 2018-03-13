Погибший на Эльбрусе спортсмен оказался москвичом

НАЛЬЧИК, 13 марта. /ТАСС/. Личность погибшего на Эльбрусе сноубордиста установлена, это 20-летний житель Москвы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел 12 марта в ущелье Гара Баши на склоне Эльбруса (около 3,7 тыс. м над уровнем моря - прим. ТАСС) во время внетрассового катания. Спасатели МЧС обнаружили тело сноубордиста в тот же день, спустили в Терскол и передали правоохранительным структурам.

"Личность погибшего установлена, это житель Москвы 1998 года рождения. По предварительным данным, он погиб от травм, полученных в результате падения с высоты", - сказал представитель ведомства.

По факту гибели сноубордиста следователи проводят доследственную проверку.