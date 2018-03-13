Прокуратура Татарстана начала проверку после изъятия в школе ножа у четвероклассника

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана начала проверку, после того как ученик четвертого класса одной из школ в городе Набережные Челны принес на уроки нож, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель ведомства.

"В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, в том числе каким образом ребенку удалось пронести нож в здание школы", - сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства уточнил, что инцидент произошел 7 марта - нож у мальчика заметили его одноклассники и сообщили об этом учителю. Холодное оружие у ребенка отобрали, однако школьник продолжал вести себя агрессивно и угрожать окружающим.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось о нескольких ЧП, когда школьники нападали на одноклассников и учителей. В частности, 15 января 2018 года в школе в Перми учащийся десятого класса и его несовершеннолетний знакомый нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице, а также ранили друг друга. Позже следствие предъявило им обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".