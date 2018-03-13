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Причиной взрыва на руднике в Татарстане стало нарушения мер безопасности

Происшествия
13 марта, 17:54 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, марта. /ТАСС

ЧП произошло в конце декабря 2017 года, в результате взрыва два человека погибли

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КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Несоблюдение мер безопасности при проведении взрывных работ стало причиной взрыва на территории ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" в Татарстане, унесшего жизни двух человек, сообщила во вторник пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора. Ущерб от происшествия оценивается более чем в 4 млн рублей.

ЧП произошло 25 декабря 2017 года, погибли двое рабочих. По данным МЧС, сотрудники проводили работы по закладке взрывчатых веществ, при выезде автомобиля на поверхность на открытой площадке в пяти метрах от въезда в шахту произошел самопроизвольный взрыв.

"Причинами трагедии стали нарушения при уничтожении взрывчатых материалов. Оно осуществлялось в местах, не предусмотренных для этого, не соблюдались меры предосторожности, предусмотренные инструкциями, меры безопасности. Материальный ущерб в результате аварии составил более 4 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что по итогам проверки предприятие оштрафовано на 300 тыс. рублей согласно ч. 2 ст. 9.1 КоАП ("Нарушение требований промышленной безопасности к получению, использованию, переработке, хранению, транспортировке, уничтожению и учету взрывчатых веществ на опасных производственных объектах").

В настоящий момент взрывные работы на руднике приостановлены.

Камско-Устьинское месторождение гипса - крупнейший поставщик сырья для гипсовых и цементных заводов Поволжья, разрабатывается с конца XIX века. Компания "Камско-Устьинский гипсовый рудник" зарегистрирована в 2002 году, основным видом ее деятельности является добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня.

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