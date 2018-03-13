В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в подъезде на верхнем этаже жилого дома на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС.

По данным Центра медицины катастроф, в результате ЧП пострадали два человека. Как сообщил ранее ТАСС источник в экстренных службах города, предварительная причина ЧП - взрыв бытового газа в одной из квартир. В свою очередь в городском управлении МВД сообщили, что взрыв предположительно произошел из-за возгорания газо-воздушной смеси.

#взрыв #Народного_ополчения Публикация от Forti (@prinespivo) Мар 13, 2018 в 8:12 PDT

"В жилом доме на проспекте Народного Ополчения произошло разрушение на седьмом, восьмом и девятом этажах. В данный момент на девятом этаже происходит горение завалов. Проходит эвакуация жильцов из третьего подъезда [где произошел взрыв]", - уточнили в пресс-службе, добавив, что на месте работают 12 единиц техники и 54 спасателя.

Проспект Народного Ополчения находится в Красносельском районе, который является одним из спальных районов Петербурга с плотной жилой застройкой. Дом, в котором произошел взрыв, - панельная многоэтажка серии 600, построенная в 1970-е годы, рядом с ним расположены магазины, гимназия и другие общественные и социальные объекты. "Это девятиэтажное здание, пять подъездов, взрыв произошел в среднем подъезде, с седьмого по девятый этаж. Видно, что есть обрушение перекрытий, есть некоторое задымление, я живу в соседнем подъезде", - сообщил ТАСС жилец дома.

По его словам, на месте работают пожарные, спасательные службы. Специалисты выводят людей из подъезда и оценивают характер повреждений, на улице медики осматривают выходящих из дома жильцов.

Как сообщили ТАСС в компании "Петербурггаз", на место выехала аварийная бригада предприятия, однако техническим обслуживанием дома должна заниматься компания "Универсал-газ-сервис" (бывшая Балтийская газовая компания). "Информация о происшествии нам поступила, на место отправлена аварийная бригада, но связано ли происшествие с газом, сказать пока не можем", - сказали в пресс-службе "Петербурггаз".