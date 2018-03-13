Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток, готов дать показания на сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Захарченко категорически отвергает все обвинения и готов дать показания о коррупционных преступлениях, совершенных сотрудниками ФСБ, которые его отрабатывали", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, таким образом, полковник Захарченко надеется, что после его показаний "СК может возбудить в отношении сотрудников ФСБ отдела "М" уголовные дела". "Это те же люди (сотрудники ФСБ - прим. ТАСС), кто отрабатывал Дениса Никандрова (замначальника ГСУ СК РФ по Москве, обвиняется в получении крупной взятки - прим. ТАСС). Они обманули генерала, пообещав отпустить его под домашний арест в рамках сделки со следствием", - уточнил источник.

Дело Захарченко Бывший высокопоставленный сотрудник МВД был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора этой кредитной организации Галину Марчукову. Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток. По версии следствия, он получил семь млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. - от владельца ресторана "Ля Маре" Меди Дусса. От него же, по данным следствия, Захарченко получил 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Еще одним эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей, полученные в виде услуги на отдых в Сочи. Следственные действия по трем эпизодам его преступлений полностью завершены, Захарченко и его адвокаты знакомятся с материалами дела, которые насчитывают 32 тома. Еще по двум эпизодам взяток расследование в отношении Захарченко продолжается. Срок ареста Захарченко установлен до 9 июня 2018 года. Никулинский суд Москвы 1 декабря прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более девяти млрд рублей. Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти восемь млрд рублей в различной валюте - в федеральный бюджет. Данное решение еще не вступило в законную силу, так как оно было обжаловано защитой, 14 марта Мосгорсуд рассмотрит эту апелляцию.