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Британская полиция не раскрывает личности подозреваемых по делу об отравлении Скрипаля

Происшествия
13 марта, 18:39 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, марта. /ТАСС

При этом в Скотленд-Ярде не уточнили, есть ли у них список лиц, предположительно, причастных к этому инциденту

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Глава контртеррористического подразделения службы полиции Лондона Нил Басу

Глава контртеррористического подразделения службы полиции Лондона Нил Басу

© EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Скотленд-Ярд не раскрывает личности подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом во вторник заявил глава контртеррористического подразделения службы столичной полиции Нил Басу.

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"На данном этапе мы не объявляем о личности лица, представляющего интерес для следствия, или какого-либо подозреваемого", - сказал он, не уточнив, есть ли у полиции список подозреваемых в причастности к отравлению.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление произошло, как заявила Мэй, при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к произошедшему. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания должна была немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает десять дней.

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Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
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