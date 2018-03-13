Британская полиция не раскрывает личности подозреваемых по делу об отравлении Скрипаля

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Скотленд-Ярд не раскрывает личности подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом во вторник заявил глава контртеррористического подразделения службы столичной полиции Нил Басу.

"На данном этапе мы не объявляем о личности лица, представляющего интерес для следствия, или какого-либо подозреваемого", - сказал он, не уточнив, есть ли у полиции список подозреваемых в причастности к отравлению.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление произошло, как заявила Мэй, при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к произошедшему. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания должна была немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает десять дней.