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Британские врачи наблюдают за четвертым пострадавшим в результате отравления в Солсбери

Происшествия
13 марта, 18:41 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, марта. /ТАСС

По словам главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, четвертый пострадавший, имя которого не называется, "не демонстрирует сигналов отравления"

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ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Британская полиция сообщила, что помимо трех человек, госпитализированных в результате отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, еще один пострадавший находится под наблюдением врачей. Об этом журналистов информировал во вторник глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

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"В общей сложности врачи осмотрели 38 человек в связи с этим инцидентом. Из них 34 после осмотра были выписаны из больницы. Трое находятся в больнице - это Сергей, Юлия и Ник (Бейли, полицейский - прим. ТАСС), еще за состоянием одного человека продолжают наблюдать, но он не демонстрирует сигналов отравления на настоящий момент", - информировал Басу.

Он пояснил, что этот человек, имя которого не называется, посещает врачей, однако не госпитализирован. Состояние Сергея и Юлии Скрипалей оценивается как критическое, Ника Бейли - как тяжелое, но с позитивной динамикой. "Как я понимаю, что он демонстрирует хороший прогресс", - сказал представитель столичной полиции.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию отравляющего вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, оба находятся в больнице в критическом состоянии. По заявлениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление произошло, по ее данным, при помощи разработанного в России нервно-паралитического вещества, известного как "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.

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