Сбившего полицейских на трассе под Пензой водителя арестовали

ПЕНЗА, 13 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью инспектора ДПС в Спасском районе Пензенской области, предполагаемый виновник ДТП взят под стражу, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Авария произошла 4 марта, Ford Focus столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем ГИБДД. Пострадали два инспектора, оформлявшие другую аварию, и еще один мужчина. Один из инспекторов получил тупую травму живота и перелом ребер, другой - травму головы, третий мужчина - ушибы.

"Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью инспектору ДПС в результате дорожно-транспортного происшествия по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Водитель автомобиля Ford Focus задержан, ему предъявлено обвинение. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.