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Пять человек обратились к медикам после взрыва в жилом доме в Петербурге

Происшествия
13 марта, 21:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, марта. /ТАСС

Один госпитализирован

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Пять человек обратились к врачам скорой помощи после взрыва в одном из подъездов жилого дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил прибывший на место ЧП глава городского ГУ МЧС Алексей Аникин, передает корреспондент ТАСС.

"Четыре человека обратились с незначительными [жалобами], <…> как реакция на ситуацию. Их быстро осмотрели и от дальнейшей госпитализации они отказались. Один пострадавший госпитализирован, он находится в НИИ [скорой помощи] им. И. И. Джанелидзе", - сказал он. Аникин добавил, что по прибытии на место спасатели обнаружили открытое горение в квартире на восьмом этаже, а также разрушение стеновых панелей на восьмом и девятом этажах, пожар ликвидирован.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской станции скорой помощи, их машины продолжают дежурить на месте происшествия. "Мы не можем пока говорить, что цифры по пострадавшим окончательные, но надеемся, что это так", - добавили в пресс-службе.

При этом источник в системе здравоохранения города сообщил ТАСС, что с места происшествия также доставляют в медицинские учреждения людей, которые не пострадали в результате взрыва, но обращались к врачам с жалобами на сердце или поднявшееся кровяное давление на фоне событий.

Во вторник на верхнем этаже жилого дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Ранее сообщалось, что по разным данным в результате ЧП пострадали от одного до трех человек. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, предварительная причина ЧП - взрыва бытового газа в одной из квартир. В свою очередь в городском управлении МВД сообщили, что взрыв предположительно произошел из-за возгорания газо-воздушной смеси.

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