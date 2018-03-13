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СК возбудил уголовное дело в связи со взрывом в жилом доме в Петербурге

Происшествия
13 марта, 21:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, марта. /ТАСС

В результате взрыва бытового газа пять человек обратились за медпомощью

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи со взрывом в одном из подъездов девятиэтажного дома на проспекте Народного Ополчения в Северной столице, сообщили во вторник в ведомстве.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). <…> В районе верхних этажей одного из домов по проспекту Народного Ополчения произошел взрыв бытового газа в результате чего несколько человек получили повреждения различной степени тяжести", - уточнили в управлении.

Источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что причиной взрыва стала открытая конфорка в одной из квартир. Ее жилец, мужчина 1983 года рождения, госпитализирован в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. По итогам осмотра квартиры взрывотехниками установлено, что причиной взрыва был именно газ.

Во вторник на восьмом этаже девятиэтажного газифицированного жилого дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге произошел взрыв. После этого начался пожар, который был ликвидирован на площади 10 кв. м, а также произошло обрушение внешних стен четырех квартир и частичное обрушение лестничных маршей. По последним данным городского управления МЧС, к медикам после ЧП обратились пять человек, один госпитализирован. Для эвакуированных жителей организован пункт временного размещения - гимназия № 399 на улице Добровольцев, 66, расположенная в том же квартале, где находится дом.

Проспект Народного Ополчения расположен в Красносельском районе, который является одним из спальных районов Санкт-Петербурга с плотной жилой застройкой. Дом 219, в котором произошел взрыв, - панельная многоэтажка серии 600, построенная в 1970-е годы. Рядом с ним расположены магазины, гимназия и другие общественные и социальные объекты.

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