Fox: прокуратура будет добиваться казни убийцы 17 человек в школе Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура будет добиваться смертной казни для 19-летнего Николаса Круза, застрелившего 17 человек в школе в городе Паркленд (штат Флорида). Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

По его данным, прокуратура во вторник уведомила суд о намерении добиваться смертного приговора для Круза во время разбирательства по его делу. Оно проходит в городе Форт-Лодердейл, очередное заседание запланировано на среду. Молодому человеку были ранее предъявлены обвинения в покушении на убийство и в умышленном убийстве в общей сложности по 34 пунктам.

Адвокаты Круза ранее заявили, что он готов официально признать перед судом вину, если прокуратура не будет требовать для него смертного приговора, ограничившись пожизненным заключением.

Трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде произошла 14 февраля. Круз, открывший огонь по учащимся и преподавателям, был ранее исключен из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

Круз попытался смешаться с толпой учащихся, бегущих из здания, однако примерно через час после трагедии был задержан полицейскими, признавшись в совершении преступления. Он содержится в заключении в тюрьме округа Броуард во Флориде в ожидании суда.