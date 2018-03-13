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В Калининграде начали доследственную проверку из-за смерти задержанного в СИЗО-1

Происшествия
13 марта, 22:02 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 13, марта. /ТАСС

26-летнего Александра Закамского нашли повешенного в камере

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КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Следственные органы начали доследственную проверку по сообщениям о смерти задержанного в СИЗО-1 в Калининграде, сообщила ТАСС представитель следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

"По факту смерти задержанного в СИЗО-1 проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", - сказала она, добавив, что по итогам проверки будет в том числе дана оценка действиям должностных лиц СИЗО-1.

Ранее СМИ сообщили о том, что 26-летний Александр Закамский был задержан и затем арестован по решению Центрального районного суда Калининграда, а на следующий день его нашли в камере повешенным.

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