В Калининграде начали доследственную проверку из-за смерти задержанного в СИЗО-1

КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Следственные органы начали доследственную проверку по сообщениям о смерти задержанного в СИЗО-1 в Калининграде, сообщила ТАСС представитель следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

"По факту смерти задержанного в СИЗО-1 проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", - сказала она, добавив, что по итогам проверки будет в том числе дана оценка действиям должностных лиц СИЗО-1.

Ранее СМИ сообщили о том, что 26-летний Александр Закамский был задержан и затем арестован по решению Центрального районного суда Калининграда, а на следующий день его нашли в камере повешенным.