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В Москве пресечен канал переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак

Происшествия
13 марта, 21:56 дата обновления: 13 марта, 22:10 UTC+3

Также преступная группа занималась подделкой документов и незаконной легализацией в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона

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© Снимок с видео/ЦОС ФСБ/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ФСБ России пресекла канал переправки сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", ИГ) в Сирию и Ирак. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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ФСБ пресекла в Москве канал нелегальной миграции пособников террористов

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях", - сообщили в ФСБ. Также указывается, что преступники осуществляли незаконную легализацию в России мигрантов из Средней Азии.

В результате спецоперации были задержаны 60 иностранцев. Также в сообщении ведомства говорится, что в ходе обысков по 17 адресам выявлено три лаборатории по изготовлению фальшивых документов, большое количество печатей, штампов о пересечении границы, формуляров миграционных карт РФ, оригиналов и копий иностранных паспортов. Установлена связь организаторов канала с представителями международных террористических организаций.

Силовики продолжат проведение оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

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