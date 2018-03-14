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Более 20 тыс. человек эвакуированы на востоке Италии из-за снаряда времен войны

Происшествия
14 марта, 0:13 UTC+3 РИМ РИМ 13, марта. /ТАСС

По сообщениям телеканала Rai News 24, бомбу обнаружили в одном из центральных районов на месте стройки

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РИМ, 13 марта. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек решено эвакуировать в итальянском приморском городе Фано на Адриатическом побережье после обнаружения там неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны. Как сообщает в среду вечером новостной канал Rai News 24, бомба была обнаружена в одном из центральных районов на месте стройки.

Власти начали эвакуацию людей из всех жилых домов и общественных зданий, а также местной больницы. Временно прекращено железнодорожное сообщение и закрыт вокзал, расположенный в 1,8 км от места стройки, что считается зоной потенциальной опасности.

Как уточняет агентство ANSA, в ближайшие часы будет проведена операция по обезвреживанию бомбы. Ее планируется взорвать в открытом море.

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