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В Хабаровском крае более тысячи человек остались без электроэнергии

Происшествия
14 марта, 2:57 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Евгения Пустовит

Причиной отключения стал выход из строя 12 марта основного подземного силового кабеля, а 13 марта - и резервного кабеля

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ХАБАРОВСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Евгения Пустовит/. Более тысячи человек и целый ряд социальных объектов остались без электроэнергии из-за крупной аварии в поселке Березовский Хабаровского края. В среду это стало причиной объявления режима ЧС в населенном пункте, рассказал ТАСС глава администрации поселка Андрей Рудняев.

"На сегодняшний день объявлено ЧС. Без света - примерно тысяча с лишним человек", - сказал он. По словам Рудняева, нет только электричества, тепло- и водоснабжение осуществляется в полном объеме.

По его словам, причиной отключения стал выход из строя 12 марта по неизвестной пока причине основного подземного силового кабеля, а 13 марта - и резервного кабеля. В поселок уже прибыли специалисты-энергетики, которые приступили к поиску места повреждения. О сроках ликвидации аварии пока не сообщается.

Березовый - поселок сельского типа с населением более 5 тыс. человек. В среду в поселке температура воздуха минус 7-10 градусов, однако в ближайшие сутки синоптики обещают похолодание до минус 10-14 градусов.

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