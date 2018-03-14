В Хабаровском крае более тысячи человек остались без электроэнергии

ХАБАРОВСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Евгения Пустовит/. Более тысячи человек и целый ряд социальных объектов остались без электроэнергии из-за крупной аварии в поселке Березовский Хабаровского края. В среду это стало причиной объявления режима ЧС в населенном пункте, рассказал ТАСС глава администрации поселка Андрей Рудняев.

"На сегодняшний день объявлено ЧС. Без света - примерно тысяча с лишним человек", - сказал он. По словам Рудняева, нет только электричества, тепло- и водоснабжение осуществляется в полном объеме.

По его словам, причиной отключения стал выход из строя 12 марта по неизвестной пока причине основного подземного силового кабеля, а 13 марта - и резервного кабеля. В поселок уже прибыли специалисты-энергетики, которые приступили к поиску места повреждения. О сроках ликвидации аварии пока не сообщается.

Березовый - поселок сельского типа с населением более 5 тыс. человек. В среду в поселке температура воздуха минус 7-10 градусов, однако в ближайшие сутки синоптики обещают похолодание до минус 10-14 градусов.