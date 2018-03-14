Во Владивостоке затонул плавучий пирс

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Плавучий пирс затонул во Владивостоке в бухте Диомид, пострадавших и загрязнения нет, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток.

"Сегодня в 6:10 местного времени (23:10 13 марта мск) в бухте Диомид произошло затопление плавучего пирса. В результате затопления плавпирс лег носовой частью на грунт, кормовая часть над поверхностью воды у причала, пострадавших нет, загрязнения нет", - сообщил собеседник.

Возможные причины затопления объекта не уточняются.

На берегах бухты Диомид в заливе Петра Великого находятся жилые дома, морская промзона и одноименный портовый пункт Владивостокского морского рыбного порта. Кроме того, здесь расположен портовый комплекс "Востокморсервис", который включает три причала общей длиной 504 метра с глубинами до 9,5 метра.