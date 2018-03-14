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На Чукотке из-за трещины закрыли самый протяженный в мире автозимник

Происшествия
14 марта, 3:14 UTC+3

Ледовая переправа продолжит работу после того, как ремонтная бригада уложит деревянные мостики на месте трещины

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ТАСС, 14 марта. Самый протяженный в мире автозимник длиной 120 км, соединяющий город Певек и отдаленное село Айон в Чукотском автономном округе, временно приостановил свою работу из-за образовавшейся трещины шириной около метра. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"С 12:00 13 марта в связи с образовавшейся на 32-м километре ледовой переправы трещиной закрыта ледовая переправа "Певек - Айон", - сообщили в ведомстве.

Для возобновления работы зимника к трещине направили ремонтную бригаду на двух тракторах. Рабочие должны будут уложить деревянные мостки, после этого ледовая переправа продолжит свою работу.

Ориентировочно работать автозимник будет до конца апреля - начала мая, все зависит от того, когда лед в акватории Восточно-Сибирского моря начнет таять. За это время в село Айон доставят несколько сотен тонн грузов, в том числе топлива, стройматериалов, непродовольственных товаров и продуктов питания, так как зима является единственным временем года, когда в этот отдаленный населенный пункт можно завезти большую часть необходимого для жизни людей. В остальное время Айон, находящийся на острове, отрезан от наземного сообщения, туда можно добраться только воздухом или морем. Всего в селе проживают около 400 человек.

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