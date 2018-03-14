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СМИ: семья жертвы крушения вертолета в Нью-Йорке подала иск на оператора полета

Происшествия
14 марта, 3:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, марта. /ТАСС

Компания Liberty Helicopter обвиняется в несоблюдении правил техники безопасности

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НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Родственники одной из пяти жертв крушения прогулочного вертолета в минувшее воскресенье в Нью-Йорке подали иск на частную компанию Liberty Helicopter, которой принадлежала машина. Как сообщил во вторник новостной ресурс TMZ, фирма обвиняется в несоблюдении правил техники безопасности.

По данным издания, основная вина возложена на пилота Ричарда Вэнса, которому удалось выбраться из затонувшего в проливе Ист-Ривер вертолета и спастись. Вэнсу инкриминируется неспособность справиться с управлением, правильно осуществить аварийную посадку и надежно закрепить личные вещи пассажиров на борту.

Согласно иску, Liberty Helicopter не выдала пилоту достаточное число ножей, предназначенных для того, чтобы в случае ЧП пассажиры смогли сами перерезать ремни безопасности и выбраться из машины. Крепления этих ремней из полиэстера вдобавок были устроены так, что человек физически не мог самостоятельно дотянуться за замка. Кроме того, с точки зрения родственника жертвы Тревора Кадигана, после падения вертолета пилот не предпринял немедленных мер, чтобы вызволить пассажиров, зато спасся сам.

По данным властей Нью-Йорка, два человека погибли сразу, трое скончались позднее в больнице. Liberty Helicopter совершает чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и пейзажей. Расследованием причин и обстоятельств катастрофы занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.

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