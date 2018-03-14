Kyodo: началась подготовка к казням осужденных боевиков "Аум Синрикё"

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции Японии начало в среду этапирование из Токио семерых из тринадцати приговоренных к повешению бывших руководителей и боевиков экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ). Как сообщает информационное агентство Kyodo, это считается подготовкой к реальному проведению казней. В то же время руководитель секты полуслепой 63-летний проповедник Сёко Асахара, также приговоренный к смерти, пока остается в токийской тюрьме.

В Японии имеется семь тюрем с оборудованием для совершения казней. Сам смертный приговор приводится в исполнение по письменному распоряжению министра юстиции.

Секта "Аум Синрикё", запрещенная теперь во многих странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, включая отравляющие вещества. Самой известной их вылазкой стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили нервно-паралитическое вещество зарин в пяти поездах подземки. В результате этого теракта погибли 13 человек, отравления получили более 6,3 тыс. человек.

В настоящее время судебные процессы по делу "Аум Синрикё" полностью завершены. Осуждены около 190 человек. Помимо 13 приговоренных к казни, шестеро получили приговоры к пожизненному заключению.