SZ: в Германии возбуждено уголовное дело против замглавы вьетнамской разведки

ТАСС, 14 марта. Генпрокуратура ФРГ возбудила уголовное дело против замначальника Главного управления безопасности министерства общественной безопасности Вьетнама Дыонг Минь Хынга в связи с похищением в Берлине летом 2017 года вьетнамского предпринимателя Чинь Суан Тханя. Об этом в среду сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

23 июля 2017 года неизвестные похитили экс-главу вьетнамской госкорпорации Petro Vietnam Construction в парке Тиргартен в центре германской столицы. Чинь Суан Тханя затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. В конце января он был приговорен в Ханое к пожизненному заключению за получение взятки при строительстве объекта в столице Вьетнама.

Как отмечает издание, Дыонг Минь Хынг, по данным прокуратуры ФРГ, занимался координацией похищения. Он прибыл в Берлин за неделю до инцидента и более ста раз созванивался с другими лицами, которые, как утверждает следствие, также замешаны в преступлении.

С началом разбирательств наметилось ухудшение в отношениях Берлина и Ханоя. Власти ФРГ выслали из страны двух сотрудников вьетнамского посольства. Также Германия объявила о приостановке стратегического партнерства с Вьетнамом.