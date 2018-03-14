Источник: семь человек пострадали в ДТП с участием трамвая в Ульяновске

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Семь человек пострадали в Ульяновске в результате ДТП с участием трамвая. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Произошло ДТП с участием трамвая. В результате инцидента различные травмы получили как минимум семь человек", - сказал собеседник агентства.

По его данным, погибших в аварии нет.

По информации пресс-службы УМВД по Ульяновской области, в 09:10 по местному времени на улице Камышинской в районе моста через реку Свияга трамвай сошел с рельсового полотна, в результате чего столкнулся со световой опорой.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.