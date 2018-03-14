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В ФРГ мужчина сдал в полицию найденные €8 млн, но они оказались фальшивыми

Происшествия
14 марта, 9:42 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Отмечается, что поддельные банкноты были "хорошего качества"

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БЕРЛИН, 14 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Житель Франкфурта-на-Майне обнаружил в мусорном баке чемодан, заполненный купюрами достоинством в €500. Он решил отнести находку в полицию, но там выяснилось, что деньги не настоящие и по всей вероятности могли быть напечатаны для настольной игры или для нужд казино. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

"Банкноты оказались бутафорией, хоть и хорошего качества. Однако это не должно умалять заслуг честного гражданина", - говорится в сообщении стражей порядка.

Случаев, аналогичных этому, в Германии происходит немало. В прошлом месяце, например, трое детей из баварского населенного пункта Покинг, играя в лесу, обнаружили коробку, в которой лежали золотые слитки и ценные монеты. Они сразу же отнесли клад в полицию, где была установлена примерная стоимость содержимого - €250 тыс. Ирония заключалась в том, что клад принадлежал мужчине, который умышленно закопал свои ценности под деревом в лесной чаще, поскольку не доверял банкам.

В конце ноября 2016 года шестеро юных жителей германского города Гундельфинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) по пути в школу обнаружили на тротуаре сверток, в котором было €30 тыс. Как отметили тогда стражи порядка, "дети приняли единственно верное решение" и отнесли наличные в полицию.

Летом 2015 года в городе Вупперталь 87-летний гражданин искал в мусорном баке пустые бутылки, но нашел пакет с €12 тыс. Несмотря на не самое лучшее финансовое положение он уведомил о находке стражей порядка. В итоге, как и положено по закону, старик получил от государства причитающиеся 3% от найденной суммы - €370.

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