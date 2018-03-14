В отношении экс-главы Чебоксар возбудили два новых уголовных дела

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета (СК) по Чувашии возбудил два новых уголовных дела в отношении бывшего главы города Чебоксар Ирины Клементьевой. Об этом в среду сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Чувашской республике.

"В отношении [бывшего главы города Чебоксар Ирины Клементьевой] возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного [статьей] "растрата" (160 УК РФ). С января 2012 [года] по май 2017 года в городе Чебоксары Клементьева фиктивно трудоустроила в ОАО "СК "Чувашия-Мед" и обеспечивала выплату заработной платы 13 лицам, фактически работавшим в коммерческой организации, собственником которой является ее супруг, с целью снижения нагрузки этой фирмы на фонд оплаты труда" - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ОАО "СК "Чувашия-Мед" причинили ущерб на общую сумму свыше 6,5 млн рублей. Кроме того, уточняют в СК, в 2012 году Клементьева за счет средств "СК "Чувашия-Мед" незаконно приобрела медицинское оборудование. В результате ущерб ОАО "СК "Чувашия-Мед" оценивают на общую сумму свыше 480 тыс. рублей.

Ранее в отношении Клементьевой возбудили восемь уголовных дел по статьям УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" (пять эпизодов) и "Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в том числе: в особо крупном размере" (три эпизода). Все дела объединили в одно производство. По данным следствия, общий ущерб от действий экс-главы Чебоксар превысил 14,5 млн рублей.

Следователи провели 19 обысков, назначили 15 судебных экспертиз (оценочные, строительные, почерковедческая, криминалистическая и компьютерно-техническая экспертизы), а также выемки документов в страховых компаниях и других учреждениях.

Клементьева находится под домашним арестом, суд продлил его срок по 17 апреля. На ее средства в размере более 40 тыс. рублей, три квартиры в Чебоксарах и Нижнем Новгороде и три земельные участка в Чебоксарах и Новочебоксарске наложили арест.