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В Перми при столкновении бензовоза и тепловоза разлилось около 8 тонн топлива

Происшествия
14 марта, 10:40 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 14, марта. /ТАСС

Пострадавших нет

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ПЕРМЬ, 14 марта. /ТАСС/. Бензовоз и тепловоз столкнулись в Перми на ул. Промышленная, в результате аварии произошел разлив топлива. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном управлении МВД.

По данным МВД, авария произошла в ночь с 13 на 14 марта. "По предварительной информации, автомобиль Scania с полуприцепом проехал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с тепловозом. В результате ДТП произошел разлив топлива, последствия аварии ликвидированы. Никто из людей не пострадал", - сообщили в МВД.

Как пояснили ТАСС в экстренных службах города, площадь разлива топлива составила 10 куб. м, из бензовоза вылилось около 8 тонн топлива.

В настоящий момент возбудили административное дело по статьям 12.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке", 12.10 "Нарушение правил движения через железнодорожные пути" и 12.21.1 "Нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства", специалисты ведут проверку.

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