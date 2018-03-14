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Полиция разыскивает отчима пропавшей в Сочи девочки

Происшествия
14 марта, 11:12 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 14, марта. /ТАСС

Он сообщил об исчезновении ребенка, а затем перестал выходить на связь

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КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Полиция разыскивает отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки, который и сообщил об исчезновении падчерицы, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сотрудники полиции также устанавливают местонахождение отчима, который заявил о пропаже девочки, а потом перестал выходить на связь", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевское в Сочи примерно в 18:00 13 марта, до настоящего времени ее нахождение не известно. Поиски не прекращались всю ночь. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

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