Полиция разыскивает отчима пропавшей в Сочи девочки

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Полиция разыскивает отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки, который и сообщил об исчезновении падчерицы, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сотрудники полиции также устанавливают местонахождение отчима, который заявил о пропаже девочки, а потом перестал выходить на связь", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевское в Сочи примерно в 18:00 13 марта, до настоящего времени ее нахождение не известно. Поиски не прекращались всю ночь. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка.