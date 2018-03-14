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Сотрудников морга в Мурманской области эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе

Происшествия
14 марта, 11:36 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 14, марта. /ТАСС

Полиция установила предполагаемую телефонную террористку

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МУРМАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Работников морга в Печенгском районе Мурманской области в среду пришлось эвакуировать после звонка о заложенной бомбе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В Печенгском районе в полицию поступил звонок о предмете повышенной опасности в медучреждении, проводились оцепление и эвакуация", - сообщили в ведомстве.

Полиция установила звонившую, ей оказалась местная жительница 1979 года рождения. Опасные предметы обнаружить не удалось. Подробности происшествия уточняются.

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