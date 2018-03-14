Спасатели ликвидируют пожар рядом с Балтийским вокзалом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар в четырехэтажном здании на Балтийской улице в центре Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС в среду сообщили в городском управлении МЧС.

"Вызов поступил на Балтийскую, 66. В четырехэтажном, размером 20 на 15 кв. м, здании горит кровля на площади 20 кв. м", - сообщили в пресс-службе, не уточнив ранг пожара.

Информация о пострадавших не поступала.

В непосредственной близости с местом пожара находятся Балтийский вокзал и станция метрополитена "Балтийская".

Происшествие не повлияло на работу этих объектов. "Работаем в штатном режиме", - сказали ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги. В пресс-службе Петербургского метрополитена ТАСС также подтвердили, что пожар не повлиял на работу станции метро. "Метро работает в штатном режиме", - сказали там. Как сообщил ТАСС председатель комитета по промышленной политике и инновациям города Максим Мейксин, который находится на месте происшествия, угрозы возгорания других предприятий нет. "Небольшое горение металлолома на открытой площадке рядом со складом. Угрозы людям и промышленным предприятиям нет. Площадь пожара небольшая, здание неэксплуатируемое", - сказал он.