В Вологде возбудили уголовное дело после нападения на ребенка на территории школы

ВОЛОГДА, 14 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении безработного мужчины, который на территории школы в Череповце, угрожая ножом, отобрал у 12-летней девочки мобильный телефон. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного статьей "Разбой" ч. 2 ст. 162 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 3 марта 2018 года 35-летний безработный мужчина, находясь на территории школы, совершил нападение на 12-летнюю ученицу. Он отобрал у пострадавшей мобильный телефон стоимостью 1 тыс. рублей.

По ходатайству следствия мужчину взяли под стражу. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.