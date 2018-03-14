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Непогода и гололед привели к более 700 ДТП в Москве за прошедшие сутки

Происшествия
14 марта, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Уточняется, что в 20 авариях были пострадавшие

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Более 700 дорожно-транспортных происшествий произошло в Москве за прошедшие сутки. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Накануне Главное управление МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение о гололеде. В МЧС предупредили о возможных при этом затруднениях в движении транспорта и увеличении количества ДТП.

"За прошедшие сутки произошло 716 ДТП с материальным ущербом", - сказал собеседник агентства, добавив, что в 20 авариях имелись пострадавшие.

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