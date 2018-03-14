В Курской области задержали двух подозреваемых в краже пожертвований из церкви

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Курской области двух подозреваемых в краже серебряных изделий из храма и пожертвований прихожан.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из задержанных работал в храме. После распития алкогольных напитков вместе со своим знакомым он решил совершить кражу. Злоумышленники проникли внутрь храма ночью, разбив окно. Прибывшие на утреннюю литургию служители церкви обнаружили, что из храма похитили серебряные изделия, выставленные для продажи в церковной лавке, и пожертвования прихожан.

"Для розыска подозреваемых были созданы несколько оперативных групп. В кратчайшее время двое злоумышленников 47 и 37 лет были задержаны. У них обнаружены и изъяты похищенные серебряные изделия. Как выяснилось, оба подозреваемых в прошлом были ранее неоднократно судимы за кражи", - сказала Волк.

Уголовное дело возбудили по статье "Кража" УК РФ. "Подозреваемые дали признательные показания. Изъятые украшения и пожертвования после проведения следственных действий будут возвращены настоятелю храма", - заключила представитель МВД.